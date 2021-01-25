Д. Билялетдинов объяснил, почему не считает переход в «Спартак» шагом назад для Промеса

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном возвращении в клуб полузащитника Квинси Промеса из «Аякса».
«Насчёт зарплаты Промеса решать руководству. Во-первых, согласится ли Квинси на такую зарплату? Второе — игрок знаком с чемпионатом, знает реалии нашего футбола, адаптации ему никакой не требуется. Футболист он качественный, усиление атакующей игры очевидно. О «Спартаке» у него хорошие воспоминания должны были остаться. Болельщики Промеса любят. Никаких проблем не должно быть.
Мне интересна позиция клуба по отношению к легионерам. Есть ли у них место для ещё одного? Человек с русским паспортом уехал. Мне кажется, кого-то из легионеров надо будет освобождать, чтобы не превысить лимит.
Считается ли это шагом назад? С точки зрения репутации наша лига не может похвастаться работоспособностью по сравнению с топ-5 лиг. Но голландский чемпионат ничем не лучше РПЛ. Там команды примерно одного уровня. Я не знаю, почему в «Аяксе» Промес — игрок ротации. Качество очевидно. Не думаю, что это шаг назад для Квинси. Если «Спартак» попадает в Лигу чемпионов — это совсем другая история», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 25 января 2021
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