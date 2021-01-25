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Кокорин поприветствовал болельщиков «Фиорентины» в маске с символикой клуба. Видео

Кокорин поприветствовал болельщиков «Фиорентины» в маске с символикой клуба. Видео
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин на русском и английском языках поприветствовал болельщиков «Фиорентины», надев маску с символикой клуба. Форвард в ближайшее время должен подписать контракт с итальянским клубом.

«Я во Флоренции. Очень рад быть здесь. Вперёд, „Фиорентина“, — сказал Кокорин.

По прибытии в Италию Александр Кокорин должен пройти медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт», после чего подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Уже на 26 января запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной».

Напомним, что Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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