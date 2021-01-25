Сулейманов: «Краснодар» станет гораздо сильнее и выиграет чемпионство

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов выразил мнение, что у краснодарской команды есть возможность стать чемпионом России в недалёкой перспективе.
«Вижу ли себя лидером команды? Знаю, на что способен, и считаю, что могу быть лидером. Со временем могу им стать. Уверен в себе. Главное, чтобы команда выигрывала, а вместе с этим рос я. У нас очень хорошая команда по подбору игроков и потенциалу. Одна из лучших в России. Уверен, что пройдёт немного времени, мы станем гораздо сильнее и выиграем чемпионство», — цитирует Сулейманова сайт «Матч ТВ».
«Краснодар» никогда не становился чемпионом страны. Трижды «быки» выигрывали бронзовые медали (в сезонах-2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020). В сезоне-2013/2014 краснодарцы были финалистом Кубка России.
- 25 января 2021
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