«ПСЖ» предложил Серхио Рамосу зарплату, которую не может дать «Реал»

«Пари Сен-Жермен» готов предоставить защитнику и капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу серьёзные условия контракта.
Как сообщает Onda Cero, парижане готовы предложить испанцу трёхлетний контракт с зарплатой € 15 млн в год. Соответственно, Рамос может получить в «ПСЖ» в общей сложности € 45 млн. «Сливочные» не готовы предоставить футболисту такие условия, клуб не хочет отступать от своих позиций.
Сообщалось, что Рамос может оказаться в «ПСЖ» лишь в том случае, если «Реал» подпишет кого-то из игроков парижского клуба. Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Пока стороны так и не договорились о продлении договора.
В нынешнем сезоне 34-летний футболист в 14 матчах Примеры забил два мяча. Ранее сообщалось, что Серхио Рамосом интересуется «Манчестер Сити». Футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.
- 25 января 2021
-
17:50
-
17:38
-
17:24
-
17:22
-
17:05
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:25
-
16:16
-
15:40
-
15:31
-
15:30
-
15:12
-
15:07
-
14:58
-
14:53
-
14:43
-
14:36
-
14:27
-
14:12
-
14:07
-
13:51
-
13:32
-
13:15
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:26
-
12:21
-
11:48
-
11:45
-
11:38