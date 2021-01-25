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«ПСЖ» предложил Серхио Рамосу зарплату, которую не может дать «Реал»

«ПСЖ» предложил Серхио Рамосу зарплату, которую не может дать «Реал»
Футбол / Испания 0
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«Пари Сен-Жермен» готов предоставить защитнику и капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу серьёзные условия контракта.

Как сообщает Onda Cero, парижане готовы предложить испанцу трёхлетний контракт с зарплатой € 15 млн в год. Соответственно, Рамос может получить в «ПСЖ» в общей сложности € 45 млн. «Сливочные» не готовы предоставить футболисту такие условия, клуб не хочет отступать от своих позиций.

Сообщалось, что Рамос может оказаться в «ПСЖ» лишь в том случае, если «Реал» подпишет кого-то из игроков парижского клуба. Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Пока стороны так и не договорились о продлении договора.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист в 14 матчах Примеры забил два мяча. Ранее сообщалось, что Серхио Рамосом интересуется «Манчестер Сити». Футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

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