Костакурта: «Интер» — фаворит как в матче с «Миланом», так и в борьбе за чемпионство

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта выразил мнение, что у «Интера» больше шансов на победу в предстоящем дерби в Кубке Италии.
«Что-то мешает «Интеру» добиться стабильности в результатах, но они фавориты как в дерби, так и в борьбе за «скудетто». За «Миланом» веселее наблюдать, а «Интер» просто лучше готов. Команда Конте осознала ошибку, которая стоила ей места в Лиге чемпионов. Вылет из еврокубков станет для «нерадзурри» дополнительным преимуществом весной», — приводит слова Костакурты Corriere della Sera.
Матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» – «Милан» состоится завтра, 26 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» занимает первое место с 43 очками после 19 туров. «Интер» располагается строчкой ниже и отстаёт на 2 очка.
- 25 января 2021
-
17:50
-
17:38
-
17:24
-
17:22
-
17:05
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:25
-
16:16
-
15:40
-
15:31
-
15:30
-
15:12
-
15:07
-
14:58
-
14:53
-
14:43
-
14:36
-
14:27
-
14:12
-
14:07
-
13:51
-
13:32
-
13:15
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:46
-
12:39
-
12:26
-
12:21
-
11:48
-
11:45
-
11:38