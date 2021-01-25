Костакурта: «Интер» — фаворит как в матче с «Миланом», так и в борьбе за чемпионство

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта выразил мнение, что у «Интера» больше шансов на победу в предстоящем дерби в Кубке Италии.



«Что-то мешает «Интеру» добиться стабильности в результатах, но они фавориты как в дерби, так и в борьбе за «скудетто». За «Миланом» веселее наблюдать, а «Интер» просто лучше готов. Команда Конте осознала ошибку, которая стоила ей места в Лиге чемпионов. Вылет из еврокубков станет для «нерадзурри» дополнительным преимуществом весной», — приводит слова Костакурты Corriere della Sera.



Матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» – «Милан» состоится завтра, 26 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



В турнирной таблице итальянской Серии А «Милан» занимает первое место с 43 очками после 19 туров. «Интер» располагается строчкой ниже и отстаёт на 2 очка.