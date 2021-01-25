Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в «Сахалинце»
«Сахалинец» сделал предложение контракта Дмитрию Тарасову, об этом информирует официальная пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Представители «Сахалинца» опубликовали фотографию 33-летнего футболиста с основателем «Сахалинца» и по совместительству известным блогером Михаилом Литвиным. В подписи к фото сказано, что Тарасову предложили пятилетний контракт и дали несколько дней на принятие решения.
Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. На данный момент россиянин является свободным агентом.
«Сахалинец» участвует в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.
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