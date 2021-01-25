Дмитрий Тарасов может продолжить карьеру в «Сахалинце»

«Сахалинец» сделал предложение контракта Дмитрию Тарасову, об этом информирует официальная пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Представители «Сахалинца» опубликовали фотографию 33-летнего футболиста с основателем «Сахалинца» и по совместительству известным блогером Михаилом Литвиным. В подписи к фото сказано, что Тарасову предложили пятилетний контракт и дали несколько дней на принятие решения.

Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. На данный момент россиянин является свободным агентом.

«Сахалинец» участвует в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.