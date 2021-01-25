Вячеслав Малафеев поблагодарил лечивших его от коронавируса врачей

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о заражении коронавирусом и поблагодарил врачей.

«С весны 2020 года мы жили в напряжении. После самоизоляции на даче вернулись в рабочий режим и даже начали путешествовать: слетали на Мальдивы и в ОАЭ. Всё было хорошо. Но новый год принёс «подарок» всем членам семьи в виде коронавируса. Женщины и дети переболели легко, а меня с отцом Кати Алексеем Владимировичем госпитализировали. Поражение лёгких — 36%. Началось всё стандартно: температура 38, домашняя изоляция, цинк, витамины D3 и С. Казалось, вот-вот тест снова будет отрицательный.

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Но через четыре дня после второго УЗИ результат показал ухудшение: поражение лёгких увеличилось с 15-20% до 50-75%. Позже на КТ всё оказалось не так критично, но тогда от такой тенденции стало не по себе. Вызвали скорую и оказались в 122-й клинической больнице. Первая ночь была самая сложная: тяжёлый заезд, тесты, анкеты, капельницы, уколы. Температура поднялась до 39. Как оказалось, мы приехали вовремя и под пристальным наблюдением врачей пошли на поправку. Персонал очень внимательный и квалифицированный. Питание, конечно, не ресторанное, но гречку с печенью или пюре с рыбой ешь с удовольствием. При необходимости можно заказать доставку еды. А вот лечение ударное!

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Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет, КТ показала, что зона поражения легких уменьшается, анализы соответствуют моему состоянию. Завтра планирую пройти тест на коронавирус. Если результат будет отрицательным, уже в среду окажусь дома, где меня ждут семья и курс восстановления после необычной коронации. Я сердечно благодарю всех врачей, медсестёр и весь персонал больницы за лечение и внимание. Это действительно герои нашего времени», — написал Малафеев на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Вячеслава Малафеева в «Инстаграме».