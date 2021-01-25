«Казалось, что мы работали вместе 10 лет». Т. Силва попрощался с Лэмпардом

Капитан лондонского «Челси» Тьяго Силва обратился к Фрэнку Лэмпарду после его отставки с поста главного тренера лондонского клуба.
«Я хотел бы поблагодарить вас за всё, что вы и ваш штаб сделали для меня с того дня, как я перешёл в „Челси“. Как я уже говорил, казалось, что мы работали вместе 10 лет! Большое спасибо за всё, легенда», — написал Силва на своей странице в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Лэмпарда заменит бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель. Контракт немецкого специалиста и «Челси» будет рассчитан до 2022 года.
Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.
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