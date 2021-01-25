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«МЮ» может отдать своего форварда в аренду «Сельте»

«МЮ» может отдать своего форварда в аренду «Сельте»
Футбол / Англия 0

Перспективный форвард «Манчестер Юнайтед» Факундо Пеллистри может продолжить карьеру в Испании. На 19-летнего уругвайца претендует «Сельта», об этом сообщает The Athletic.

«Кельты» намерены взять Пеллистри в аренду. Такой вариант устраивает всех: «МЮ» не рассчитывает на Факундо прямо здесь и сейчас, поэтому сам уругваец готов отправиться в аренду ради регулярной игровой практики.

В текущем сезоне Пеллистри не сыграл ни одного матча в составе основной команды «Манчестер Юнайтед». На его счету лишь восемь игр за дубль «красных дьяволов». Transfermarkt оценивает Факундо в € 7 млн.

Напомним, весной 2020 года внимание к Пеллистри проявлял мадридский «Реал», однако до официального предложения от «сливочных» дело так и не дошло, после чего Факундо принял предложение «Манчестер Юнайтед».

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