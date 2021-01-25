Сын Сёмина: отец поторопился, написав заявление об уходе из «Анжи»

Андрей Сёмин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, рассказал о взаимоотношениях с отцом и совместной работе в «Анжи». Напомним, специалист работал в махачкалинском клубе в 2015 году.
«У нас с отцом вообще разные взгляды на футбол. Когда был его помощником, я часто высказывал своё мнение, которое шло вразрез с его. Где-то Юрий Палыч соглашался, где-то нет. Но ссор никогда не было. Для каждого сына его отец самый лучший и справедливый. Я в этом плане не исключение. То, что я сын Сёмина, никогда не давило на меня.
Что касается совместно работы в „Анжи“, это не был провал. Если бы Юрий Палыч остался, мы бы не вылетели из Премьер-Лиги — это точно. Мне кажется, отец поторопился, написав заявление об уходе. Ту задачу, которая перед нами ставилась, мы бы решили спокойно. Не знаю, почему Юрий Палыч поторопился в тот момент, уйдя самолично. Никто его не выгонял оттуда. Думаю, он написал заявление об уходе на эмоциях. Однозначно поторопился. Нужно было по окончании сезона принимать решение», — приводит слова Андрея Сёмина Sport24.
- 25 января 2021
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