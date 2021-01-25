В АПЛ выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом
На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.
Новая волна проверок прошла в период с 18 по 24 января. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 2518 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты восьми тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на 10 дней. Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После 19 туров лидером соревнований является набравший 40 очков «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа стал чемпионом Англии.
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