Валерий Карпин разбирает игру «Ростова» во время занятия на велотренажёре. Видео

Пресс-служба «Ростова» на странице клуба в «Твиттере» поделилась видео с участием главного тренера ростовской команды Валерия Карпина. В ролике специалист разбирает игру «Ростова» на ноутбуке и параллельно занимается на велотренажёре.
«Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь», — говорится в подписи к видео.
Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат». «Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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