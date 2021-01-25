«Крузейро» отправил в отставку Луиса Фелипе Сколари

Бразильский «Крузейро» отправил в отставку главного тренера Луиса Фелипе Сколари, о чём сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Крузейро» благодарит за работу, признаёт преданность делу и профессионализм Фелипе по отношению к клубу в этот важный момент. Клуб желает удачи и счастья тренеру-чемпиону мира вместе с его штабом», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Крузейро».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 72-летний специалист покинул тренерский мостик «Крузейро» спустя три месяца после назначения на него. Под руководством Сколари команда провела 21 матч в бразильской Серии B, одержала 9 побед, добыла 8 ничьих и потерпела 4 поражения.

Сколари известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, а также с клубами «Челси», «Крузейро», «Гремио», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Палмейрас».