«Крузейро» отправил в отставку Луиса Фелипе Сколари

Бразильский «Крузейро» отправил в отставку главного тренера Луиса Фелипе Сколари, о чём сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.
«Крузейро» благодарит за работу, признаёт преданность делу и профессионализм Фелипе по отношению к клубу в этот важный момент. Клуб желает удачи и счастья тренеру-чемпиону мира вместе с его штабом», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Крузейро».
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 72-летний специалист покинул тренерский мостик «Крузейро» спустя три месяца после назначения на него. Под руководством Сколари команда провела 21 матч в бразильской Серии B, одержала 9 побед, добыла 8 ничьих и потерпела 4 поражения.
Сколари известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, а также с клубами «Челси», «Крузейро», «Гремио», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Палмейрас».
- 25 января 2021
-
19:17
-
19:06
-
19:05
-
18:41
-
18:39
-
18:33
-
18:18
-
18:14
-
17:57
-
17:57
-
17:50
-
17:38
-
17:24
-
17:22
-
17:05
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:25
-
16:16
-
15:40
-
15:31
-
15:30
-
15:12
-
15:07
-
14:58
-
14:53
-
14:43
-
14:36
-
14:27
-
14:12
-
14:07
-
13:51
-
13:32
-
13:15