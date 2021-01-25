«Уфа» проиграла «Црвене Звезде» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Уфа» встречалась с «Црвеной Звездой». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Калиста» в Белеке (Турция) и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 15-й минуте встречи счёт открыл защитник «Црвены Звезды» Неманья Милунович. Результативную передачу отдал нападающий Эль-Фарду Бен Набуан.



«Уфа» проведёт два тренировочных сбора в Турции. Оба пройдут в Турции, в качестве принимающего города выбран Белек. Сборы запланированы с 17 по 29 января и с 2 по 13 февраля.



Напомним, в матче 19-го тура РПЛ «Уфа» на выезде проиграла «Краснодару» (0:1). Набрав 13 очков, уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Зенит» (41).