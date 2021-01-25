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Орлов рассказал о проблеме, мешавшей переходу Кокорина в «Фиорентину»

Орлов рассказал о проблеме, мешавшей переходу Кокорина в «Фиорентину»
Футбол / РПЛ 0
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Кокорина «Спартак» не принял, к сожалению. Дай бог, чтобы получилось с «Фиорентиной». У меня есть сведения, что там не складывалось, но сегодня он улетел во Флоренцию. Дай бог, чтобы заключили контракт. Один из спонсоров клуба должен был заплатить «Спартаку» деньги за Кокорина. Были предположения, что он не может или не хочет платить. Три дня назад прошла такая информация. Сейчас всё успокоилось, он летит. И уже тренер сказал, что у Кокорина есть воля, характер. Это хорошо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Уже на 26 января запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной».

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