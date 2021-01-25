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Конте: «Милан» — это не только Ибрагимович

Конте: «Милан» — это не только Ибрагимович
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Италии с «Миланом».

«Мы будем играть, чтобы пройти в следующую стадию. Мы уважаем этот турнир. В последнем дерби «Интер» забил два гола, и в предстоящем матче мы должны быть более решительными. Это очень важно. «Милан» — это не только Ибрагимович. Лукаку и Лаутаро Мартинес всегда выкладываются полностью в матчах, просто иногда нападающим везёт, а иногда — нет», — приводит слова Конте Rai Sport.

Матч четвертьфинала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится завтра, 26 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 22:45 мск. В других матчах 1/4 финала Кубка Италии сыграют «Аталанта» — «Лацио», «Ювентус» — СПАЛ и «Наполи» — «Специя».

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