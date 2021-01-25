Пиоли: «Милан» хочет выиграть Кубок Италии, но нам не повезло с жеребьёвкой

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Италии с «Интером».
«Кубок Италии — отдельный турнир, который действительно важен для нас. Серия А — это другая история. Следующее дерби будет в следующем месяце, а до этой встречи будут другие важные матчи. Мы должны справиться в этом четвертьфинале.
У нас всегда есть соперники, полные решимости. Мы хотим выиграть Кубок Италии, но нам не особо повезло с жеребьёвкой. Мы сыграем с опасным соперником и хотим отыграться после поражения в матче с «Аталантой» (0:3)», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Матч четвертьфинала Кубка Италии «Интер» — «Милан» состоится завтра, 26 января, на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 22:45 мск. В других матчах 1/4 финала Кубка Италии сыграют «Аталанта» с «Лацио», «Ювентус» со СПАЛом и «Наполи» со «Специей».
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