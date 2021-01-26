Генри Оньекуру, которого хотел купить ЦСКА, перешёл в «Галатасарай»

«Галатасарай» подписал форварда «Монако» и сборной Нигерии Генри Оньекуру, которого ранее хотел приобрести московский ЦСКА. Трансфер 23-летнего футболиста пресс-служба «львов» объявила в своём «Твиттере».

Генри подписал арендное соглашение с «Галатасараем». Это уже третья аренда Оньекуру в стамбульском клубе. Решающим фактором для нигерийца при принятии решения стало желание поработать под руководством главного тренера «львов» Фатиха Терима.

ЦСКА пытался подписать Оньекуру в декабре 2020 года, но футболист отказался ехать в Россию. Ранее Генри играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/19 и во второй половине сезона-2019/20. За время своей карьеры Оньекуру также защищал цвета «Эйпена», «Эвертона» и «Андерлехта».