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Генри Оньекуру, которого хотел купить ЦСКА, перешёл в «Галатасарай»

Генри Оньекуру, которого хотел купить ЦСКА, перешёл в «Галатасарай»
Футбол / Франция 0

«Галатасарай» подписал форварда «Монако» и сборной Нигерии Генри Оньекуру, которого ранее хотел приобрести московский ЦСКА. Трансфер 23-летнего футболиста пресс-служба «львов» объявила в своём «Твиттере».

Генри подписал арендное соглашение с «Галатасараем». Это уже третья аренда Оньекуру в стамбульском клубе. Решающим фактором для нигерийца при принятии решения стало желание поработать под руководством главного тренера «львов» Фатиха Терима.

ЦСКА пытался подписать Оньекуру в декабре 2020 года, но футболист отказался ехать в Россию. Ранее Генри играл за «Галатасарай» в сезоне-2018/19 и во второй половине сезона-2019/20. За время своей карьеры Оньекуру также защищал цвета «Эйпена», «Эвертона» и «Андерлехта».

ЦСКА вновь включился в борьбу за нападающего «Монако» Генри Оньекуру
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