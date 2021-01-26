Фрэнк Лэмпард прокомментировал увольнение из «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал отставку с поста наставника лондонской команды.
«Для меня было огромной честью и привилегией возглавлять «Челси» — клуб, который был частью моей жизни на протяжении многих лет. В первую очередь я бы хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, оказанную мне на протяжении последних полутора лет. Надеюсь, они знают, что это значит для меня. Когда я принял предложение, я знал, какие трудности могут возникнуть при работе на этом посту.
Я горжусь тем, чего мы достигли, и я горжусь игроками академии, которые сделали первые шаги в основной команде и выступали хорошо. Они — будущее «Челси». Разочарован тем, что в этом сезоне я не имел времени, чтобы добиться с командой продвижения вперёд и вывести её на новый уровень.
Хочу поблагодарить господина Абрамовича, совет директоров, игроков, тренерский штаб и всех в «Челси» за тяжёлую работу и самоотверженность, особенно в эти беспрецедентные и непростые времена. Я желаю команде и клубу успехов в будущем», — написал Лэмпард на своей странице в «Инстаграме».
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