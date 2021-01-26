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В Италии нашёлся ещё один кандидат на подписание Адольфо Гайча из ЦСКА

В Италии нашёлся ещё один кандидат на подписание Адольфо Гайча из ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
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Клуб чемпионата Италии «Беневенто» ведёт переговоры с московским ЦСКА по аренде 21-летнего аргентинского нападающего Адольфо Гайча, сообщает Tuttomercatoweb.

Источник отмечает, что «Беневенто», который возглавляет легендарный форвард Филиппо Индзаги, делает серьёзную ставку на Гайча, сейчас между клубами ведутся переговоры об арендном соглашении до июня этого года. Однако пока отсутствует согласие на переход от самого игрока, который предпочитает оценить другие предложения.

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Ранее стало известно, что со стороной Гайча контактировали также берлинский «Унион», итальянские «Парма», «Болонья» и «Дженоа». Последние являются главным претендентом. Сообщалось, что клубы ведут переговоры, но в процессе диалога возникли трудности. В частности, итальянцы не могут договориться с москвичами о сроке аренды и сумме компенсации. Есть два варианта — аренда на 6 и 18 месяцев.

Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Tranfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.

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