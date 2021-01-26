Андрей Мостовой: если сами готовы и уверены в себе, то ничего страшного в ЛЧ нет

23-летний российский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своём дебютном появлении в матчах Лиги чемпионов.

«Конечно, можно сказать, что Лига чемпионов — это другая планета, если смотреть на результат. Если на игру, то разница тоже, конечно, есть, и довольно большая. Ошибки в этом турнире реально не прощают. Чуть зазевался — пожалуйста, вынимай. Вот в этом самая большая разница. А так, в принципе, если сами готовы и уверены в себе, мол, можем-обыграем, то, я думаю, ничего страшного в Лиге чемпионов нет. Но мы, мне кажется, немножко неуверенными были в том, что способны действовать первым номером, атаковать. В то же время дома с «Боруссией» и особенно с «Лацио» должны были побеждать.

Больше всего впечатлил Иммобиле, когда он первый гол в Риме забил. Вижу, что он собирается бить, и думаю в этот момент: что ты делаешь? А потом бум — и нам залетает. Как так? Ещё в «Брюгге» де Кетеларе понравился.

После подобных игр думаешь — зачем ты вообще играешь в футбол (улыбается)? А если серьезно, когда выходишь против таких ребят, конечно, ко всему этому надо тянуться. Не смотреть же только со стороны: «Ого, ничего себе, как он может!» Нужно тренироваться и реально стараться, чтобы и ты тоже умел такое исполнять. Больше работать над этим всем», — цитирует Мостового официальный сайт Матч ТВ.