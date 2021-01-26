«Удинезе» ведёт с «Вулверхэмптоном» переговоры по Кутроне

Итальянский нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне может оказаться в «Удинезе». Стороны уже начали переговоры по футболисту, сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны начали переговоры после того, как «Вулвз» взял в аренду с правом выкупа 29-летнего форварда клуба «Реал Сосьедад» Виллиана Хосе.
Ранее Кутроне выступал за «Фиорентину» на правах аренды, однако «фиалки» досрочно расторгли соглашение и вернули игрока.
Кутроне является воспитанником «Милана», в системе которого он находился с 2006 по 2019 год. Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» за € 22 млн. 10 января 2020 года «волки» отдали Кутроне в аренду в «Фиорентину» за € 3 млн. В составе «фиалок» форвард провёл 34 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
За «волков» футболист сыграл 24 встречи, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Патрика Кутроне в € 12 млн.
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