Экс-игрок «Краснодара» перешёл в клуб из Саудовской Аравии
Полузащитник «Сантоса» и экс-игрок «Краснодара» Кристиан Куэва продолжит карьеру в клубе «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии. Клуб уже объявил о переходе 29-летнего перуанца.
Сообщается, что игрок подписал контракт до лета 2022 года.
Куэва перешёл в «Краснодар» из бразильского «Сан-Паулу» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. В краснодарском клубе перуанец провёл 23 матча, стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.
Зимой 2020 года полузащитник покинул «Краснодар» и перешёл в бразильский «Сантос», откуда отправился в аренду в мексиканскую «Пачуку», а затем в турецкий «Малатьяспор». Последние полгода Куэва провёл в аренде в чемпионате Турции, сыграл в восьми матчах и сделал две голевые передачи.
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