«Милан» хочет приобрести игрока «Порту» Отавио

«Милан» планирует подписать полузащитника «Порту» Отавио. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
«Милан» ведёт переговоры с агентом 25-летнего бразильца. Футболист по окончании сезона может стать свободным агентом. По информации источника, Отавио рассчитывает заключить с «Миланом» контракт до 2025 года с зарплатой € 3 млн за сезон, при этом итальянский клуб предлагает € 2 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Отавио провёл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
В зимнее трансферное окно состав «Милана» пополнился тремя новичками: Суалихо Мейте из «Торино», Фикайо Томори из «Челси» и Марио Манджукичем, который был подписан на правах свободного агента. Также «Милан» находится в поисках нового левого защитника, который станет альтернативой Тео Эрнандесу.
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