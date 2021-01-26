Рауль Гарсия стал первым хавбеком, забившим 100 голов в Ла Лиге в 21-м веке

Полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия оформил дубль в матче чемпионата Испании с «Хетафе» (5:1). 34-летний испанец стал первым хавбеком, забившим 100 голов в Ла Лиге в 21-м веке, сообщает OptaSports.
На счету Гарсии 54 мяча за «Атлетик», 26 – за «Атлетико» и 20 – за «Осасуну».
Гарсия перешёл в «Атлетик» из «Атлетико» летом 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей, три гола и одна результативная передача в Ла Лиге.
В составе «Атлетико» Гарсия становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА и финалистом Лиги чемпионов.
«Атлетик» набрал 24 очка и занимает девятое место в таблице чемпионата Испании, у «Хетафе» 23 очка и 13-я строчка. В следующем матче клуб из Бильбао на выезде сыграет с «Барселоной» 31 января, а «Хетафе» дома примет «Алавес» также 31 января.
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