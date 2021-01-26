«Зенит» недоплатил «Барселоне», Большунов извинился за удар соперника. Главное к утру

Елена Вяльбе и Александр Большунов публично извинились за нападение россиянина на финского лыжника на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти, а «Зенит» недоплатил «Барселоне» более € 9 млн за трансфер Малкома – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Вяльбе и Большунов публично извинились за скандальный инцидент с россиянином в эстафете.

2. «Зенит» недоплатил «Барселоне» более € 9 млн за Малкома.

3. Фрэнк Лэмпард прокомментировал увольнение из «Челси».

4. «Авангард» в гостях уверенно обыграл «Йокерит», Ковальчук набрал 2 очка.

5. Определился расширенный список игроков на участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

6. Сократис подписал контракт с «Олимпиакосом».

7. Халк близок к возвращению в Европу.

8. Финский лыжник объяснил, почему не нанёс удар Большунову в ответ.

9. Стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2021 по гандболу.

10. В Италии нашёлся ещё один кандидат на подписание Адольфо Гайча из ЦСКА.

11. В финансовом отчёте «Барселоны» зафиксирована задолженность в размере € 1,2 млрд.

12. Определены игроки недели в НБА.