«Зенит» недоплатил «Барселоне», Большунов извинился за удар соперника. Главное к утру

Елена Вяльбе и Александр Большунов публично извинились за нападение россиянина на финского лыжника на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти, а «Зенит» недоплатил «Барселоне» более € 9 млн за трансфер Малкома – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Вяльбе и Большунов публично извинились за скандальный инцидент с россиянином в эстафете.
2. «Зенит» недоплатил «Барселоне» более € 9 млн за Малкома.
3. Фрэнк Лэмпард прокомментировал увольнение из «Челси».
4. «Авангард» в гостях уверенно обыграл «Йокерит», Ковальчук набрал 2 очка.
5. Определился расширенный список игроков на участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.
6. Сократис подписал контракт с «Олимпиакосом».
7. Халк близок к возвращению в Европу.
8. Финский лыжник объяснил, почему не нанёс удар Большунову в ответ.
9. Стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2021 по гандболу.
10. В Италии нашёлся ещё один кандидат на подписание Адольфо Гайча из ЦСКА.
11. В финансовом отчёте «Барселоны» зафиксирована задолженность в размере € 1,2 млрд.
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