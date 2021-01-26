Кассано — о Кокорине: «Фиорентина» приобрела фантастического игрока

Бывший нападающий «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано прокомментировал переход российского форварда Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
«Это здорово. Я написал Даниэле (Праде — спортивный директор клуба), что он приобрёл фантастического игрока", — цитирует Кассано Firenze Viola.
Кокорин прибыл в Италию накануне. По прибытии Александр прошёл медицинское обследование в клинике «Вилла Стюарт». Контракт с «Фиорентиной» будет рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составит € 4,5 млн. Уже на сегодня, 26 января, запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной».
Напомним, что Александр перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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