Эдин Джеко решил покинуть «Рому» до закрытия зимнего трансферного окна

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может в ближайшее время покинуть команду, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, 34-летний футболист выразил соответствующее желание на фоне конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. Проблема заключается в том, что босниец к настоящему моменту получил лишь одно предложение – от «Вест Хэм Юнайтед». Однако Эдин не хочет переходить в лондонский клуб.
Напомним, сейчас Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы» по решению Фонсеки. Кроме того, тренер лишил форварда капитанской повязки.
Джеко защищает цвета «Ромы» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, в которых забил 7 голов. «Волки», набрав 37 очков в 19 турах, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.
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