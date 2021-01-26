Защитник «Наполи», которым интересуется «Спартак», близок к переходу в «Фиорентину»

Защитник «Наполи» Кевин Малку, по всей видимости, не перейдёт в московский «Спартак», об интересе которого к нему сообщалось ранее.
Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, в настоящее время 29-летний французский футболист близок к переходу в «Фиорентину», для которого этот трансфер станет вторым в это окно после сделки по нападающему «Спартака» Александра Кокорина.
Малку перешёл в «Наполи» из «Лилля» в 2018 году за € 12 млн. Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Кевина в € 7 млн.
В нынешнем сезоне Малку принял участие лишь в 2 матчах итальянской Серии А и суммарно провёл на поле 31 минуту. Ещё в 7 встречах он оставался на скамейке запасных.
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