Хавбек «Ниццы» Данило выложил фото из аэропорта. Сообщалось, что он перейдёт в ЦСКА

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза в своём "инстаграме" выложил фотографии из франкфуртского, а затем из мюнхенского аэропортов. Ранее стало известно, что хавбек близок к переходу в московский ЦСКА. Сообщалось, что клубы договорились об аренде с правом выкупа 24-летнего опорника. Вся сумма перехода составит около € 10 млн.
В текущем сезоне бразилец принял участие в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился. Кроме того, он получил две жёлтые карточки. По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет € 6,5 млн.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что альтернативой Данило для ЦСКА является 27-летний полузащитник «Милана» Раде Крунич. ЦСКА был близок к договорённости с «Миланом» по аренде боснийца с правом выкупа. Третьим вариантом для ЦСКА был хавбек «Маккаби Хайфа» Нета Лави, о котором также писали израильские СМИ.
- 26 января 2021
-
10:47
-
10:44
-
10:28
-
10:14
-
10:00
-
09:49
-
09:39
-
09:33
-
09:17
-
08:30
-
08:06
-
07:36
-
07:12
-
06:49
-
06:08
-
05:44
-
05:13
-
04:03
-
03:46
-
03:23
-
02:36
-
02:12
-
01:44
-
00:56
-
00:28
-
00:09
-
00:00
- 25 января 2021
-
23:44
-
23:36
-
22:56
-
22:48
-
22:42
-
22:19
-
22:10
-
21:49