Кандидат в президенты «Барселоны» обратился к «ПСЖ» после слов Леонардо о Месси

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта упрекнул «Пари Сен-Жермен» после выступления спортивного директора клуба Леонардо, сообщившего о желании парижан заполучить нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси.



«Если мы должны уважительно относиться к «ПСЖ», то просим их проявлять уважение в ответ и не пытаться дестабилизировать нас. Мы не заставляли их говорить о планах подписать Месси, когда прошло только полсезона. Не думаю, что это честно. Они могли бы не придавать это огласке», — цитирует Лапорту RMC Sport со ссылкой на TVE.



Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако его не отпустили. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Леонардо: такие игроки, как Месси, всегда будут в списке «ПСЖ»