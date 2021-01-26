Джордан Ларссон назвал уход Кокорина потерей для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал переход партнёра по атаке Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин — отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушёл. Да, он пробыл в «Спартаке» всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде.
Испытал ли зависть? Я не тот человек, который завидует. У каждого события есть обоснования, причины. Он получил возможность и воспользовался ей. Только рад за него и точно не стану говорить: «Нет, на его месте должен быть я». Когда придёт время, когда докажу, что достоин получить предложение, то всё будет. Все знают о моих амбициях играть в Европе, они никуда не ушли, но я счастлив в «Спартаке» и хочу играть за него», — приводятся слова Ларссона на сайте телеканала «Матч».
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