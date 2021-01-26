Пепе устроил потасовку с одноклубником после финального свистка в матче с «Фаренсе». Фото

Защитник «Порту» Пепе после матча 15-го тура чемпионата Португалии с «Фаренсе» (1:0) устроил потасовку с партнёром по команде, полузащитником Мамаду Н'Диайе.
Спустя несколько мгновений после финального свистка бывший игрок мадридского «Реала» ввязался в спор с сенегальцем. Обменявшись парой слов, Пепе налетел на партнёра по команде. Произошла потасовка, в которую включились одноклубники и арбитры. Общими силами футболистов удалось развести.
После матча Мамаду извинился: «Этого никогда не должно было случиться. Пепе для меня как старший брат. Очень жаль, ведь я всегда был образцом дисциплины. Прошу прощения у болельщиков», — цитирует Н'Диайе Marca.
Единственный гол в матче был забит на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий Мехди Тареми.
- 26 января 2021
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