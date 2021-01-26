13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ

13 клубов Футбольной национальной лиги выдвинули генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева на пост президента лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанные друг с другом.
«В эти минуты проходит заседание избиркома ФНЛ. Алаева выдвинули 13 клубов, Шабанова – два», – добавил один из собеседников «Чемпионата».
Напомним, в середине января исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.
Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января.
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