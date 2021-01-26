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13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ

13 клубов выдвинули Алаева на пост президента ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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13 клубов Футбольной национальной лиги выдвинули генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева на пост президента лиги. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанные друг с другом.

«В эти минуты проходит заседание избиркома ФНЛ. Алаева выдвинули 13 клубов, Шабанова – два», – добавил один из собеседников «Чемпионата».

Напомним, в середине января исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов был зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента лиги. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.

Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Заключительный день регистрации кандидатов на должность президента ФНЛ — 25 января.

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