Фрэнку Лэмпарду не дали попрощаться с футболистами «Челси»

Стали известны подробности увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».



Как сообщает The Athletic, утром накануне, 25 января, специалисту позвонили и вызвали на встречу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж». Там директор клуба Марина Грановская и президент Брюс Бак уведомили его об отставке и объяснили это решение. Лэмпард поделился своим мнением о ситуации, после чего покинул арену.



При этом англичанину не дали попрощаться с футболистами. Об увольнении Лэмпарда им сообщил его бывший партнёр по команде, а ныне технический советник клуба Петр Чех, сделав короткое объявление перед утренней тренировкой.



Лэмпард возглавлял «Челси» с лета 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.

«Челси» – заложник собственной системы. У Лэмпарда не было шансов Легенду клуба выпихнули при первом же шторме.