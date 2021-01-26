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Фрэнку Лэмпарду не дали попрощаться с футболистами «Челси»

Фрэнку Лэмпарду не дали попрощаться с футболистами «Челси»
Футбол / Англия 0
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Стали известны подробности увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».

Как сообщает The Athletic, утром накануне, 25 января, специалисту позвонили и вызвали на встречу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж». Там директор клуба Марина Грановская и президент Брюс Бак уведомили его об отставке и объяснили это решение. Лэмпард поделился своим мнением о ситуации, после чего покинул арену.

При этом англичанину не дали попрощаться с футболистами. Об увольнении Лэмпарда им сообщил его бывший партнёр по команде, а ныне технический советник клуба Петр Чех, сделав короткое объявление перед утренней тренировкой.

Лэмпард возглавлял «Челси» с лета 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.

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