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Головин: меня тянет в Россию, но о переходе из ЦСКА в «Монако» точно не жалею

Головин: меня тянет в Россию, но о переходе из ЦСКА в «Монако» точно не жалею
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, жалеет ли он о переходе из ЦСКА во французский клуб.

«Не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Были разные периоды за это время, в том числе и непростые моменты, но такого, чтобы жалеть или сомневаться, точно не было. Уверен, что всё сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако».

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли сейчас о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице», — цитирует Головина Sport24.

Александр перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет.

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