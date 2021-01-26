«Челси» продолжит платить зарплату Фрэнку Лэмпарду

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард продолжит получать зарплату от клуба, несмотря на своё увольнение, сообщает The Athletic.



Контракт специалиста с лондонцами, рассчитанный на два года с опцией продления ещё на год, истекает этим летом, и синие решили его не расторгать. Оклад Лэмпарда в «Челси» составляет около £ 4 млн (более € 4,5 млн) за сезон.



Ранее стало известно, что новым главным тренером «Челси» станет немецкий специалист Томас Тухель, месяц назад уволенный из «Пари Сен-Жермен».



Лэмпард возглавлял «Челси» с лета 2019 года. В настоящее время команда занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков в 19 турах. От зоны Лиги чемпионов синих отделяет 5 очков.

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