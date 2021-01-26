«Okko Спорт» эксклюзивно покажет Суперкубок Турции

«Okko Спорт» дополняет библиотеку мирового футбола эксклюзивной трансляцией Суперкубка Турции. 27 января сыграют победитель чемпионата «Истанбул Башакшехир» и обладатель Кубка Турции «Трабзонспор».



Матч за Суперкубок Турции обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» могут посмотреть без дополнительной платы вместе с матчами английской Премьер-лиги, Кубка Италии, Кубка Диего Марадоны, MLS и товарищескими играми ряда команд из Российской Премьер-Лиги. Эксклюзивная трансляция начнётся 27 января в 20:45 мск.



«Okko Спорт» – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. «Okko Спорт»

является официальным вещателем английской Премьер-лиги, MLS, Кубка Диего Марадоны и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.



«Okko Спорт» эксклюзивно показывает MMA-турниры Bellator и теннисные турниры ATP 250. В сервисе также можно будет эксклюзивно посмотреть финал Кубка Дэвиса.



«Okko Спорт» предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.