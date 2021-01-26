Далер Кузяев раскрыл подробности несостоявшегося переезда в Европу

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о несостоявшемся переходе в европейские клубы прошлым летом, когда у него истёк контракт с сине-бело-голубыми.



«Не скрою, у меня было желание попробовать себя в одном из топ-5 европейских чемпионатов, велась в этом направлении некая работа. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошёл бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать.



Разговоров было много. То та команда якобы хочет, то эта. Когда же мы просили подтвердить интерес бумагой или поговорить со спортивным директором, находились какие-то причины, чтобы этого не делать. Реальных предложений, наверное, было три-четыре, когда дошло до представителей клубов.



Может, сыграло роль, что меня не до конца знали, но причин было больше. И лимит на иностранцев без паспорта ЕС, как в Испании и Италии. И люди, которые вмешивались в процесс. Многие предлагали меня в разные команды, хотя я с этими людьми даже не был знаком и не просил их помогать. Мне писали, отцу, просили авторизацию для ведения переговоров. Я спрашивал: «Вы кто такие?» Поняли, что появился бесплатный игрок, захотели заработать, вот и вмешивались в процесс, что тоже не сыграло на руку.



Что касается денег, многие, кто с нами вёл переговоры, соглашались, что у нас вполне адекватные условия. На переговоры я не ездил, всё дистанционно решали. Всё было закрыто», — цитирует Кузяева «Спорт день за днём».

У Кузяева были предложения из топ-5 европейских чемпионатов. Узнали все варианты А в итоге Далер перешёл из «Зенита» в… «Зенит».