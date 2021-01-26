Экс-игрок «Уфы» в нетрезвом состоянии избил полицейских

Бывший нападающий «Уфы», «Сатурна» и ростовского СКА Константин Ионов избил полицейских, остановивших его для проверки документов, сообщает сайт «РЕН ТВ».

По информации источника, пьяного 37-летнего Ионова вместе с приятелем остановили ночью на улице Энергетиков в подмосковной Шатуре. В ходе общения с правоохранителями футболист, тренирующий сейчас команду в Егорьевске, пустил в ход кулаки. Бывший форвард дважды ударил по лицу старшего сержанта, а лейтенанта ударил по голове. В итоге у полицейских зафиксировали ушибы мягких тканей.

Ионов — воспитанник московских СДЮШОР ЦСКА и «Спартак». Единственный раз сыграл в высшем дивизионе чемпионата России 10 июня 2001 года, выйдя на замену на 74-й минуте в составе «Сатурна» в домашнем матче с воронежским «Факелом» (0:0).