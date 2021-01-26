Моуринью похвалил Бэйла за кубковый матч с «Уикомом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сказал, что доволен игрой нападающего Гарета Бэйла в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Уиком Уондерерс» (4:1). Валлийцу удалось забить гол в концовке первого тайма и сравнять счёт, когда «шпоры» проигрывали 0:1.

«Показал хорошее движение, обыгрывал один в один, шёл в прессинг, создавал моменты. Конечно, отмечу забитый гол. Не было мысли, что он не сможет сыграть 90 минут и что мне нужно его менять. И это хорошо. Конечно, в Чемпионшипе хороший соревновательный уровень, высокая агрессия и хорошая интенсивность. Так что я доволен результатом встречи», — цитирует Моуринью Daily Mail.

Помимо Бэйла в составе «шпор» голы забили Гарри Уинкс и Тангай Н'Домбеле, оформивший дубль. Счёт в матче открыл полузащитник «Уикома» Фред Оньединма.