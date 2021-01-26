Карпин — о Байрамяне: нулевой футболист
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в шутливой форме охарактеризовал полузащитника команды Хорена Байрамяна.
«Как мне Байрамян как футболист? Он как пациент и как футболист — нулевой», — сказал Карпин.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хорен Байрамян провёл 15 матчей и забил три гола. 29-летний хавбек также один раз вышел на поле в матче Лиги Европы. Он выступает за «Ростов» с 2011 года. С 2020 года Байрамян вызывается в сборную Армении. В составе национальной команды он провёл три матча и забил один гол.
Валерий Карпин возглавил ростовскую команду в 2018 году. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
Хорен Байрамян: Карпин постоянно меня травил, это задевало
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