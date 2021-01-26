Масалитин: в ЦСКА надо было расчищать авгиевы конюшни. Столько посторонних людей в клубе

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил прошлогодний трансфер защитника Бруно Фукса, а также выразил мнение, что клубу стоит провести кадровую чистку.



«Фукс себя не проявил, постоянно лечится. Зря мы его ждали и лечили. Может, стоило бы отказаться. Скажем так, трансфер нехороший. Отдаём такие деньги, а игрок постоянно лечится.



В ЦСКА вообще надо было полностью расчищать авгиевы конюшни. Столько посторонних людей в клубе, находящихся на контрактах. Нужно очищать тех, кто своё отыграл, не тянет. Бороться за золотые медали ЦСКА с таким составом будет тяжело. Но будем дальше смотреть и надеяться, что клуб будет конкурентоспособен в борьбе за второе место и Лигу чемпионов», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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