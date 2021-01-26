Пономарёв — о Гайче: пусть едет и гуляет по Италии, бесполезный игрок

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал возможный переход форварда «армейцев» Адольфо Гайча в «Беневенто» на правах аренды.
«Пусть Гайч едет и гуляет по Италии, ради бога. Может, что-то из него и получится, я так и не понял, что он собой представляет и умеет делать. Что касается того, будет он там играть или нет — будет, как с Кокориным. Играть не будет, сядет на лавку и, в лучшем случае, приедет играть обратно. Или вообще передадут ещё куда-то в аренду. Бесполезный игрок», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас. Transfermartkt оценивает форварда в € 9 млн.
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