Александр Соболев забыл паспорт в пустыне в ОАЭ

Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, рассказала о приключениях с мужем в пустыне в ОАЭ, где красно-белые проводят зимний сбор.



«Побывали в настоящей пустыне. Мы были бы не мы, если у нас ничего бы не случилось в дороге. Для начала мы ехали полтора часа из Дубая и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось 25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте. Через 30 минут катания на багги, в пустыне, у нас лопнуло колесо. Окей, ждём минут 10-15, нам его меняют. В конце поездки подъезжаем к верблюдам. На видео видно, как один из них чуть не оттоптал мне ногу. Он хозяин – ему всё можно.



По приезде в отель Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время 20:00 (уже темнота, а в пустыне – тем более). Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали. История закончилась в 22:30, когда добрый человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты и искал наш. Ура, время 23:00, и паспорт у него! Но это мелочи, у нас и не такое случалось за эти дни. В общем, мы были уставшие, но довольные», — написала Елена в «Инстаграме».

«Я очень злой нападающий». Соболев – о первом годе в «Спартаке» Верит, что Тедеско может остаться.