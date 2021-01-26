Александр Соболев забыл паспорт в пустыне в ОАЭ

Елена Соболева, жена нападающего «Спартака» Александра Соболева, рассказала о приключениях с мужем в пустыне в ОАЭ, где красно-белые проводят зимний сбор.
«Побывали в настоящей пустыне. Мы были бы не мы, если у нас ничего бы не случилось в дороге. Для начала мы ехали полтора часа из Дубая и на нужном повороте проехали мимо… На навигаторе добавилось 25 км. Ну ладно, со второго раза мы завернули где надо и оказались на месте. Через 30 минут катания на багги, в пустыне, у нас лопнуло колесо. Окей, ждём минут 10-15, нам его меняют. В конце поездки подъезжаем к верблюдам. На видео видно, как один из них чуть не оттоптал мне ногу. Он хозяин – ему всё можно.
По приезде в отель Саша вспоминает, что забыл паспорт в прокате. Время 20:00 (уже темнота, а в пустыне – тем более). Начинаем звонить знакомым, кто бронировал нам багги. И тут оказывается, что мы катались не там, где бронировали. История закончилась в 22:30, когда добрый человек сам поехал в пустыню и буквально с фонариком объезжал все прокаты и искал наш. Ура, время 23:00, и паспорт у него! Но это мелочи, у нас и не такое случалось за эти дни. В общем, мы были уставшие, но довольные», — написала Елена в «Инстаграме».
- 26 января 2021
-
16:43
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
16:04
-
15:48
-
15:47
-
15:20
-
15:19
-
15:01
-
14:57
-
14:55
-
14:49
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:10
-
14:06
-
14:01
-
13:58
-
13:30
-
13:03
-
13:02
-
13:01
-
12:51
-
12:40
-
12:34
-
12:26
-
12:16
-
12:10
-
11:32
-
11:09
-
10:58
-
10:47
-
10:44