Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

Губерниев прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Мы вольные птицы. Пора, брат, пора туда, где за тучей белеет гора». Так сказал поэт про переход Кокорина. А герой известного фильма восклицает про Кокорина: «Это бывает только раз в жизни! Вот итальянская граница. Уходи, не будь же ты кретином».

Какой шанс для российского нападающего преуспеть в итальянской Серии А? Лучшие хоккеисты стремятся в НХЛ, где Овечкин, Малкин, чтобы забрасывать шайбы лучшим нашим вратарям. Футболисты тоже должны стремиться. Мы порадуемся за Кокорина, если у него получится закрепиться в «Фиорентине». В противном случае он будет просто хорошим протирщиком лавки. Этого нам не хотелось бы", — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Джордан Ларссон назвал уход Кокорина потерей для «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021