Губерниев прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Мы вольные птицы. Пора, брат, пора туда, где за тучей белеет гора». Так сказал поэт про переход Кокорина. А герой известного фильма восклицает про Кокорина: «Это бывает только раз в жизни! Вот итальянская граница. Уходи, не будь же ты кретином».
Какой шанс для российского нападающего преуспеть в итальянской Серии А? Лучшие хоккеисты стремятся в НХЛ, где Овечкин, Малкин, чтобы забрасывать шайбы лучшим нашим вратарям. Футболисты тоже должны стремиться. Мы порадуемся за Кокорина, если у него получится закрепиться в «Фиорентине». В противном случае он будет просто хорошим протирщиком лавки. Этого нам не хотелось бы", — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
- 26 января 2021
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