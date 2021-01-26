«У нас таких «Месси» пачками возят». Экс-глава «Локомотива» — о трансфере Жалолиддинова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о скандальном трансфере полузащитника Жасура Жалолиддинова в клуб в прошлом году.
«Вопросы по трансферу Жалолиддинова нужно задавать Кикнадзе. Но, как мне видится, это абсолютно необдуманный трансфер по заявке агента игрока. Наверняка Белоус сказал, что игрок сильный, а его никто и не смотрел. Вот у Кикнадзе и Белоуса нужно спросить, на каком основании они провели этот трансфер. Вряд ли кто-то из селекционеров его вёл и смотрел, а потом начали говорить, что он супер-мупер и вообще узбекский Месси. У нас таких «Месси» пачками привозят, даже предлагают за них заплатить огромные деньги. Но покупать можно только после просмотра, а вот так, огульно – огромная ошибка. Голословно говорить о том, что это распил, не буду, но знаю, что там были очень большие агентские.
Этот трансфер – сделка двух людей, которые решили, что Жалолиддинов – настоящий Месси. Тёмная история, которую нужно посмотреть и изучить», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 26 января 2021
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