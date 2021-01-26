РФС взыскал с «Енисея» средства в пользу Аленичева, Торбинского и ещё четырёх игроков
Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания палаты по разрешению споров.
По итогу заседания было решено удовлетворить заявления сразу шестерых экс-представителей «Енисея» – тренеров Дмитрия Аленичева и Олега Саматова, полузащитников Дмитрия Торбинского, Павла Комолова и Михаила Костюкова и нападающего Александра Кутьина – о взыскании задолженностей по премиям. Клуб обязан возместить им подтверждённые расходы на представителя в полном объёме.
«Енисей», набрав 36 очков в 27 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 16 очков отставая от зоны стыковых матчей, которую замыкает «Торпедо». От зоны вылета красноярский коллектив отделяют 9 очков.
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