Лионель Месси с семьёй начал изучать французский язык

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вместе с семьёй начал изучать французский язык, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье.



Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».



В нынешнем сезоне Месси принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. «Барселона» в 19 встречах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Куман рассказал о готовности Месси сыграть с «Райо Вальекано»