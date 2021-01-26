Лионель Месси с семьёй начал изучать французский язык
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси вместе с семьёй начал изучать французский язык, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье.
Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба. Сторонам в итоге не удалось договориться о расторжении контракта. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне Месси принял участие в 17 матчах испанской Примеры, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. «Барселона» в 19 встречах набрала 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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