«Вест Хэм» хочет подписать форварда сборной Гондураса

Нападающий «Кадиса» Энтони Чоко Лосано может перебраться на Туманный Альбион. В услугах 27-летнего уроженца Гондураса заинтересован лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает испанский отдел издания Goal.
«Молотобойцы» хотели подписать форварда «Севильи» Юсефа Эн-Несири, но получили отказ от «нервионцев». После этого селекционная служба «Вест Хэма» продолжила следить за испанским рынком и обратила внимание на Лосано. Кандидатурой гондурасца лично заинтересовался главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес.
Transfermarkt оценивает Энтони в € 2,5 млн. В текущем сезоне Лосано провёл за «Кадис» 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. В своё время нападающий выступал за дублирующие команды «Барселоны» и «Валенсии».
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