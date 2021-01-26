«Вест Хэм» хочет подписать форварда сборной Гондураса

Нападающий «Кадиса» Энтони Чоко Лосано может перебраться на Туманный Альбион. В услугах 27-летнего уроженца Гондураса заинтересован лондонский «Вест Хэм». Об этом сообщает испанский отдел издания Goal.

«Молотобойцы» хотели подписать форварда «Севильи» Юсефа Эн-Несири, но получили отказ от «нервионцев». После этого селекционная служба «Вест Хэма» продолжила следить за испанским рынком и обратила внимание на Лосано. Кандидатурой гондурасца лично заинтересовался главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес.

Transfermarkt оценивает Энтони в € 2,5 млн. В текущем сезоне Лосано провёл за «Кадис» 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. В своё время нападающий выступал за дублирующие команды «Барселоны» и «Валенсии».